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«Бетис» выкупил защитника Натана Бернардо у «Наполи»

«Бетис» выкупил защитника Натана Бернардо у «Наполи»
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«Бетис» на своём официальном сайте сообщил, что реализовал право выкупа на защитника Натана Бернардо. Ранее права на футболиста принадлежали «Наполи». Бернардо провёл весь прошедший сезон в аренде в испанской команде.

Известно, что стороны подписали контракт до 2030 года.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 52 матчах за «Бетис» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

В сезоне-2024/2025 «Бетис» занял шестое место в чемпионате Испании. Команда набрала 60 очков за 38 матчей. В Лиге конференций испанский клуб добрался до финала, где проиграл «Тоттенхэму» со счётом 4:1.

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