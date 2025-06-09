Карпин — о матче с Беларусью: задачи выиграть «кровь из носу» нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Беларуси, который пройдёт 10 июня в Минске.

— Под вашим руководством работали несколько белорусов. Какие у вас ассоциации с уровнем футбола?

— Когда я играл в сборной, то не помню результатов матчей. Единственное, что запомнил, — работу с игроками. Прошлогодний матч помню, но завтра будет другая встреча. Со стороны Беларуси — точно. С нашей, надеюсь, такой же. Хоть и состав сильно отличается и от прошлогоднего матча, и от нынешнего. Нам, конечно, хочется выиграть. Но «кровь из носу» сделать это — нет. Задача — посмотреть на тех, кто не играл с Нигерией, и как они выполняют установку. Ребята приехали, можно сказать, из отпуска, надо дать возможность сыграть всем. Как премию.

С точки зрения футбола мы не обращаем внимания ни на сборную Нигерии, ни на сборную Беларуси. Поэтому я сейчас не называю фамилии. Отталкиваемся от себя, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в своём последнем матче сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеской встрече 6 июня.