Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — о матче с Беларусью: задачи выиграть «кровь из носу» нет

Карпин — о матче с Беларусью: задачи выиграть «кровь из носу» нет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Беларуси, который пройдёт 10 июня в Минске.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Под вашим руководством работали несколько белорусов. Какие у вас ассоциации с уровнем футбола?
— Когда я играл в сборной, то не помню результатов матчей. Единственное, что запомнил, — работу с игроками. Прошлогодний матч помню, но завтра будет другая встреча. Со стороны Беларуси — точно. С нашей, надеюсь, такой же. Хоть и состав сильно отличается и от прошлогоднего матча, и от нынешнего. Нам, конечно, хочется выиграть. Но «кровь из носу» сделать это — нет. Задача — посмотреть на тех, кто не играл с Нигерией, и как они выполняют установку. Ребята приехали, можно сказать, из отпуска, надо дать возможность сыграть всем. Как премию.

С точки зрения футбола мы не обращаем внимания ни на сборную Нигерии, ни на сборную Беларуси. Поэтому я сейчас не называю фамилии. Отталкиваемся от себя, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в своём последнем матче сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеской встрече 6 июня.

Материалы по теме
Сборная России объявила о кадровой потере перед матчем с Беларусью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android