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21:45 Мск
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«Тоттенхэм» договорился с Франком о зарплате и сроках контракта — Романо

«Тоттенхэм» договорился с Франком о зарплате и сроках контракта — Романо
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Английский «Тоттенхэм» достиг соглашения с главным тренером «Брентфорда» Томасом Франком, который является основным претендентом на место уволенного в конце сезона-2024/2025 Ангелоса Постекоглу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, между тренером и клубом достигнута договорённость по ключевым вопросам.

По данным источника, стороны уже согласовали проект, зарплату, срок контракта, бюджет, позиции и потенциальные цели во время летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что «шпоры» готовы выкупить контракт датского специалиста у «Брентфорда» за € 11,9 млн.

Кроме того, по данным СМИ, «Тоттенхэм» собирается перехватить у «Манчестер Юнайтед» форварда «Брентфорда» Брайана Мбемо, который может выбрать лондонский клуб, чтобы воссоединиться со своим тренером.

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