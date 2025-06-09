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Футболист «Зенита-2» едва не погиб во время матча Второй лиги — Baza

Футболист «Зенита-2» едва не погиб во время матча Второй лиги — Baza
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Матч группы 2 дивизиона Б Второй лиги между «Зенитом-2» и «Динамо» из Вологды запомнился жутким инцидентом во втором тайме. Игра прошла 8 июня в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи, при счёте 1:0 в пользу «Зенита-2», хавбек петербургской команды Никита Вершинин и полузащитник гостей Алан Гиоев столкнулись головами в борьбе за верховой мяч, в результате чего первый потерял сознание. Арбитр остановил матч, а к игроку устремились медики.

Как сообщает Baza со ссылкой на очевидцев, футболист начал синеть, у него запал язык и начались судороги. К счастью, врачам удалось восстановить дыхание 20-летнего полузащитника. После этого Вершинина доставили в больницу, где у него были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В данный момент Никита находится под наблюдением медицинского персонала.

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