Футболист «Зенита-2» едва не погиб во время матча Второй лиги — Baza

Матч группы 2 дивизиона Б Второй лиги между «Зенитом-2» и «Динамо» из Вологды запомнился жутким инцидентом во втором тайме. Игра прошла 8 июня в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи, при счёте 1:0 в пользу «Зенита-2», хавбек петербургской команды Никита Вершинин и полузащитник гостей Алан Гиоев столкнулись головами в борьбе за верховой мяч, в результате чего первый потерял сознание. Арбитр остановил матч, а к игроку устремились медики.

Как сообщает Baza со ссылкой на очевидцев, футболист начал синеть, у него запал язык и начались судороги. К счастью, врачам удалось восстановить дыхание 20-летнего полузащитника. После этого Вершинина доставили в больницу, где у него были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В данный момент Никита находится под наблюдением медицинского персонала.