Головин рассказал, за что Анри хотел выгнать его с тренировки

Полузащитник Александр Головин высказался о работе с Тьерри Анри в «Монако». Французский специалист возглавлял монегасков с октября 2018 по январь 2019 года.

— Расскажи, как Анри был недоволен определёнными техническими элементами, которые ты исполнял на тренировках.

— Не только мной, но и многими другими игроками. Привычка, наверное, от футзала, обрабатывать мяч стопой, под подошву. Часто так делал, и Тьерри сказал: «Ещё раз так остановишь мяч — выгоню с тренировки». Он запрещал так останавливать.

— Почему, как думаешь?

— Ничего не объяснил, просто вышел на негативные эмоции, уже начал кричать. Но это не только в мою сторону, тот же Тилеманс так делал.

— А он показывал, как нужно?

— Когда Анри играл, он часто обрабатывал мяч под стопу. Не понимаю, почему он не разрешал так делать игрокам. Почему он запрещал? Наверное, так ты замедляешь атаку, — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, за «Монако» российский полузащитник выступает с 2018 года, ранее он играл за ЦСКА.