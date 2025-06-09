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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем матче с Беларусью

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем матче с Беларусью
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Беларуси. Встреча пройдёт во вторник, 10 июня в Минске.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Насколько поединок для вас интересен?
— Для нас сейчас каждый соперник интересен. Поэтому команда хорошая, нас ждет интересная игра. Каких то ожиданий нет. Спокойно готовимся.

— с Нигерией прервалась серия. Обидно?
— Об этом уже было сказано. Какие-то рекорды мы не бьём, готовимся от матча к матчу.

— Показалось, что в концовке с Нигерией вы вернулись к ощущению, что отстранения нет?
— Какого-то особого драйва не было, мы хотели выиграть. Играли не на ничью. Имели хорошие моменты, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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