Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем матче с Беларусью

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Беларуси. Встреча пройдёт во вторник, 10 июня в Минске.

— Насколько поединок для вас интересен?

— Для нас сейчас каждый соперник интересен. Поэтому команда хорошая, нас ждет интересная игра. Каких то ожиданий нет. Спокойно готовимся.

— с Нигерией прервалась серия. Обидно?

— Об этом уже было сказано. Какие-то рекорды мы не бьём, готовимся от матча к матчу.

— Показалось, что в концовке с Нигерией вы вернулись к ощущению, что отстранения нет?

— Какого-то особого драйва не было, мы хотели выиграть. Играли не на ничью. Имели хорошие моменты, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.