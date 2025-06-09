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Полузащитник сборной России Баринов оценил новый стадион в Минске

Полузащитник сборной России Баринов оценил новый стадион в Минске
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов перед товарищеским матчем с национальной командой Беларуси поделился своими впечатлениями от нового стадиона в Минске. Во вторник, 10 июня на этой арене состоится игра между командами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Стадион только открылся. Какие впечатления?
— Мне он понравился. Газон тоже. Завтра будем творить, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На текущем сборе российская национальная команда успела провести матч с Нигерией (1:1). 10 июня сборная сыграет с Беларусью. Ранее в 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0).

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