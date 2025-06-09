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Валерий Карпин высказался в преддверии матча сборных России и Беларуси

Валерий Карпин высказался в преддверии матча сборных России и Беларуси
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Беларуси. Товарищеская встреча пройдёт во вторник, 10 июня, в Минске.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Насколько этот соперник вам интересен?
— Ещё раз: нам интересны все поединки. Понятно, что и Беларуси хотелось больше сыграть с Францией, а не с Россией. Любому тренеру этого хочется. Была бы возможность сыграть с Бразилией или с Аргентиной – это было бы интереснее. Посмотреть на их уровень на нашем фоне, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч с Беларусью станет для подопечных Валерия Карпина вторым во время июньского тренировочного сбора. В пятницу, 6 июня, сборная России сыграла вничью с национальной командой Нигерии (1:1).

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