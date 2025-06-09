Карпин: Сафонова оцениваю хорошо, сделал один сейв, один привоз. Вышел в ноль

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил отпустить голкипера национальной команды Матвея Сафонова перед товарищеским матчем со сборной Беларуси. Команды сыграют во вторник, 10 июня, в Минске.

— Почему решили отпустить Сафонова?

– Потому что он не играл бы завтра. Так было запланировано. Завтра будет играть Лунёв. Смысла его везти сюда не было. Пусть увидится с родными и близкими, а потом поедет на клубный чемпионат мира.

Оцениваю его хорошо. Сделал один сейв, один привоз. Вышел в ноль. Не знаю, кто давал ему приз лучшему игроку. Не понимаю. Слава богу отказался. Он адекватный, все понимает. Мы его всегда вызывали и вызываем. Если сейчас нет преград — пусть приезжает. Он не считает себя номером один в сборной? А я считаю, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 6 июня сборная России провела матч с Нигерией, который завершился вничью — 1:1.