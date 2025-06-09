Карпин: не могу сказать, что плотно следим за сборной Беларуси

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с командой Беларуси отказался сравнивать соперника текущих показателей и годичной давности.

– Разница между Беларусью год назад и сейчас – в чём она?

– Последнюю игру с Казахстаном играли не в три центральных защитника, а в 4-4-2. Но опять же сравнивать не хочу. Можно говорить, что сборная России прогрессирует на фоне Брунея или Кубы. Но зачем? Я не могу сказать, что мы смотрим или следим за сборной Беларуси плотно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Год назад, 7 июня 2024 года, сборные Беларуси и России также сыграли в товарищеском матче: команда Карпина была сильнее 4:0.