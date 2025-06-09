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Карпин: не могу сказать, что плотно следим за сборной Беларуси

Карпин: не могу сказать, что плотно следим за сборной Беларуси
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с командой Беларуси отказался сравнивать соперника текущих показателей и годичной давности.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Разница между Беларусью год назад и сейчас – в чём она?
– Последнюю игру с Казахстаном играли не в три центральных защитника, а в 4-4-2. Но опять же сравнивать не хочу. Можно говорить, что сборная России прогрессирует на фоне Брунея или Кубы. Но зачем? Я не могу сказать, что мы смотрим или следим за сборной Беларуси плотно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Год назад, 7 июня 2024 года, сборные Беларуси и России также сыграли в товарищеском матче: команда Карпина была сильнее 4:0.

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