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Карпин отреагировал на желание форварда «Динамо» Гладышева поработать с ним в клубе

Карпин отреагировал на желание форварда «Динамо» Гладышева поработать с ним в клубе
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова форварда московского «Динамо» Ярослава Гладышева, который заявил о желании поработать под руководством специалиста не только в национальной команде.

— Как оцените работу Гладышева и его слова про то, что он хочет с вами поработать где-то кроме сборной?
— Если я его потренирую ещё где-то – тогда расскажу. Пока рассказывать нечего. Когда готовились к Нигерии больше концентрировались на других игроках. Оценим завтра. По нему пока рано делать выводы, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ярослав Гладышев дебютировал в составе сборной России 6 июня в товарищеском матче со сборной Нигерии (1:1). Ранее сообщалось, что в назначении Валерия Карпина на пост главного тренера заинтересовано московское «Динамо».

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