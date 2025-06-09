Карпин отреагировал на желание форварда «Динамо» Гладышева поработать с ним в клубе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова форварда московского «Динамо» Ярослава Гладышева, который заявил о желании поработать под руководством специалиста не только в национальной команде.

— Как оцените работу Гладышева и его слова про то, что он хочет с вами поработать где-то кроме сборной?

— Если я его потренирую ещё где-то – тогда расскажу. Пока рассказывать нечего. Когда готовились к Нигерии больше концентрировались на других игроках. Оценим завтра. По нему пока рано делать выводы, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ярослав Гладышев дебютировал в составе сборной России 6 июня в товарищеском матче со сборной Нигерии (1:1). Ранее сообщалось, что в назначении Валерия Карпина на пост главного тренера заинтересовано московское «Динамо».