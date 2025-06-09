Карпин ответил, рассчитывает ли в будущем на Дугласа Сантоса

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с командой Беларусью заявил, что использование натурализованного защитника «Зенита» Дугласа Сантоса не входит в список его основных планов на ближайшее время.

— Рассчитываете ли вы на Дугласа Сантоса?

— Посмотрим. Ему вроде бы 31 год. Его уровень понятен. У нас есть более молодые ребята с перспективой, на которую мы можем смотреть дальше. Так что сейчас лучше проверить их, чем того же Дугласа Сантоса. А вопрос кому его натурализация выгоднее — не ко мне, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в своём последнем матче сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеской встрече 6 июня.