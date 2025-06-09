Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможности вызова в сборную футболистов из Медиалиги.
— В последнее время популярна медиа лига. Реально ли игрокам оттуда попасть в сборную?
— Хорошо, что не про лабубу спросили. Вы сами себе задайте вопрос. Сколько футболистов оттуда попало в премьер лигу какой нибудь страны?
— Один играет в «Смаргони».
— А что это такое?
— Клуб Беларуси.
— Здорово. А в России есть? Из ФНЛ? Вот и ответ, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Во вторник, 10 июня состоится матч Беларусь — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня.