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21:45 Мск
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Карпин ответил на вопрос о возможности вызова в сборную футболистов из Медиалиги

Карпин ответил на вопрос о возможности вызова в сборную футболистов из Медиалиги
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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможности вызова в сборную футболистов из Медиалиги.

— В последнее время популярна медиа лига. Реально ли игрокам оттуда попасть в сборную?
— Хорошо, что не про лабубу спросили. Вы сами себе задайте вопрос. Сколько футболистов оттуда попало в премьер лигу какой нибудь страны?

— Один играет в «Смаргони».
— А что это такое?

— Клуб Беларуси.
— Здорово. А в России есть? Из ФНЛ? Вот и ответ, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Во вторник, 10 июня состоится матч Беларусь — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня.

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