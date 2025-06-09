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21:45 Мск
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«Надеюсь, хуже не стала». Карпин — об изменении сборной России за год

«Надеюсь, хуже не стала». Карпин — об изменении сборной России за год
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что его команда не стала хуже с момента последнего товарищеского матча со сборной Беларуси. Команды, которые завтра, 10 июня, встретятся на поле в Минске, в последний раз между собой играли 7 июня 2024 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как изменилась сборная за год?
Надеюсь, хуже не стала. Это мои выводы. С каждой игрой и сбором футболисты быстрее вспоминают то, что мы хотим от них в атаке или обороне. Так что мне в этом плане проще. А для них хорошо. Как изменилась – появились новые футболисты: Батраков, Кисляк, Гладышев, Абдулкадыров. Радует, что они правильно вписываются и не выпадают, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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