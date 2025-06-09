«Надеюсь, хуже не стала». Карпин — об изменении сборной России за год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что его команда не стала хуже с момента последнего товарищеского матча со сборной Беларуси. Команды, которые завтра, 10 июня, встретятся на поле в Минске, в последний раз между собой играли 7 июня 2024 года.

— Как изменилась сборная за год?

Надеюсь, хуже не стала. Это мои выводы. С каждой игрой и сбором футболисты быстрее вспоминают то, что мы хотим от них в атаке или обороне. Так что мне в этом плане проще. А для них хорошо. Как изменилась – появились новые футболисты: Батраков, Кисляк, Гладышев, Абдулкадыров. Радует, что они правильно вписываются и не выпадают, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.