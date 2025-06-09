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«На заборе много что написано». Карпин прокомментировал слухи, что уже возглавил «Динамо»

«На заборе много что написано». Карпин прокомментировал слухи, что уже возглавил «Динамо»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о своём назначении в московское «Динамо» и порассуждал о медиафутболе.

– Вы возглавили московское «Динамо». И дебютируете в матче с медиакомандой.
– Откуда вы знаете, что я возглавил?

— В интернете написано.
— Где? На заборе много что написано.

— Но может ли медиакоманда дать бой дать бой команде из РПЛ?
— Бой может дать. Бруней нам тоже дал бой. Не в плане того, что это медиалига. А дать бой может.

– Правильно ли я понимаю, что вы вообще не следите за медиафутболом?
— Правильно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В первом матче во время летнего предсезонного сбора московское «Динамо» встретится с медиафутбольной командой 2DROTS. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Игра запланирована на 26 июня.

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