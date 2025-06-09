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Валерий Карпин рассказал о состоянии травмированных игроков сборной России

Валерий Карпин рассказал о состоянии травмированных игроков сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков национальной команды Алексея Батракова, Максима Осипенко, Максима Глушенкова и Данила Кругового. Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет с Беларусью.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вопрос по здоровью Батракова, Осипенко и Глушенкова, которых нет в сборной. Плюс – Круговой. Как у них дела?
– Ничего серьезного нет. Все вернулись в расположение клубов и будут набирать форму. Играть завтра они не смогли бы. Это скорее перестраховка, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Накануне встречи в Минске стало известно, что Батраков, Осипенко и Глушенков не примут участия в матче из-за микроповреждений. Позже РФС сообщил, что Круговой получил повреждение и покинул расположение национальной команды.

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