Валерий Карпин рассказал о состоянии травмированных игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков национальной команды Алексея Батракова, Максима Осипенко, Максима Глушенкова и Данила Кругового. Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет с Беларусью.

— Вопрос по здоровью Батракова, Осипенко и Глушенкова, которых нет в сборной. Плюс – Круговой. Как у них дела?

– Ничего серьезного нет. Все вернулись в расположение клубов и будут набирать форму. Играть завтра они не смогли бы. Это скорее перестраховка, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Накануне встречи в Минске стало известно, что Батраков, Осипенко и Глушенков не примут участия в матче из-за микроповреждений. Позже РФС сообщил, что Круговой получил повреждение и покинул расположение национальной команды.