Гурцкая заявил, что «Спартак» отказался платить € 3 млн за продление контракта Пруцева

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл подробности переговоров 25-летнего полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева с клубом.

В новом выпуске YouTube-шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая заявил, что руководство красно-белых отказывается платить агентской группе Павла Андреева комиссию в размере € 3 млн за продление соглашения футболиста. По словам агента, именно эта агентская группа является источником слухов о возможном переходе Пруцева в «Зенит».

Пруцев выступает в составе «Спартака» с января 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.