«Бавария» почтила память болельщика, трагически погибшего на «Альянц Арене» на финале ЛН

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала пост в социальных сетях, в котором почтила память болельщика, скончавшегося в результате падения с трибуны стадиона «Альянц Арена» во время финала Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Португалии, который прошёл в воскресенье, 8 июня.
«Вчера болельщик трагически скончался в результате несчастного случая во время финала Лиги наций УЕФА на «Альянц Арене».
Мысли ФК «Бавария» с семьёй, родственниками и друзьями погибшего.
Покойся с миром», — сказано в публикации.
Напомним, трагический инцидент произошёл в дополнительное время матча. Несмотря на оперативное вмешательство экстренных служб, спасти жизнь болельщика не удалось. Теперь обстоятельства его падения выясняются правоохранительными органами.
Более 120 погибших на футбольном матче! Трагедия в Индонезии:
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