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«Бавария» почтила память болельщика, трагически погибшего на «Альянц Арене» на финале ЛН

«Бавария» почтила память болельщика, трагически погибшего на «Альянц Арене» на финале ЛН
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Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала пост в социальных сетях, в котором почтила память болельщика, скончавшегося в результате падения с трибуны стадиона «Альянц Арена» во время финала Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Португалии, который прошёл в воскресенье, 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Вчера болельщик трагически скончался в результате несчастного случая во время финала Лиги наций УЕФА на «Альянц Арене».

Мысли ФК «Бавария» с семьёй, родственниками и друзьями погибшего.

Покойся с миром», — сказано в публикации.

Напомним, трагический инцидент произошёл в дополнительное время матча. Несмотря на оперативное вмешательство экстренных служб, спасти жизнь болельщика не удалось. Теперь обстоятельства его падения выясняются правоохранительными органами.

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