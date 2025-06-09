«Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника Аит-Нури из «Вулверхэмптона»

Защитник сборной Алжира Райан Аит-Нури стал игроком английского «Манчестер Сити». О приобретении 24-летнего латераля объявила пресс-служба горожан на официальном сайте команды. Сегодня, 9 июня, на базе «Манчестер Сити» прошла презентация новичка.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере за сумму € 40 млн. По данным СМИ, защитник подписал с «Манчестер Сити» контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Аит-Нури принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт Аит-Нури с «Вулверхэмптоном» действовал до лета 2026 года. Алжирец стал первым новичком «Сити» в летнее трансферное окно.