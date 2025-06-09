Тибо Куртуа заявил, что «Реал» является одним из фаворитов на предстоящем КЧМ-2025

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает свою команду одним из фаворитов на предстоящем Клубном чемпионата мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

— Чего лично вы ждете от «Реала»? Чего они могут добиться на Клубном чемпионате мира по футболу?

— Мы всегда едем на турниры, чтобы побеждать. Мы, наверное, одни из фаворитов. Мы хотим играть, чтобы побеждать. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше, — приводит слова Куртуа сайт ФИФА.

Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.