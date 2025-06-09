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Карпин: Алвес в Медиалиге? Я лучше на Онопко посмотрю

Карпин: Алвес в Медиалиге? Я лучше на Онопко посмотрю
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не впечатлён новостями о возможном появлении в Медиалиге экс-бразильского защитника Дани Алвеса.

— Говорят, Дани Алвес может приехать в Медиалигу. Включите матч с ним?
— Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Лучше на Онопко посмотрю. Я что, не видел Алвеса? — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Алвес и неназванный клуб Медиалиги близки к подписанию контракта, сейчас стороны обсуждают лишь условия выплат: Алвес хочет получить сумму сразу, клуб настаивает на двух платежах.

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