Карпин: Алвес в Медиалиге? Я лучше на Онопко посмотрю

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не впечатлён новостями о возможном появлении в Медиалиге экс-бразильского защитника Дани Алвеса.

— Говорят, Дани Алвес может приехать в Медиалигу. Включите матч с ним?

— Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Лучше на Онопко посмотрю. Я что, не видел Алвеса? — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Алвес и неназванный клуб Медиалиги близки к подписанию контракта, сейчас стороны обсуждают лишь условия выплат: Алвес хочет получить сумму сразу, клуб настаивает на двух платежах.