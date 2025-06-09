Юлиан Нагельсман высказался о ситуации тер Штегена в «Барселоне»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал ситуацию с голкипером национальной команды и «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном, будущее которого в клубе под вопросом. Ранее после восстановления от травмы вратарь отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3) ввиду его невключения в заявку на игру, что крайне не понравилось главному тренеру сине-гранатовых Хансу-Дитеру Флику.

«Конечно, очень сложно это оценивать, потому что я слышу обо всём этом только из СМИ и не знаю, насколько это правда или нет. Вы не знаете, насколько можно верить тому, что пишут в СМИ. Но всё равно, конечно, я бы хотел, учитывая прошлое некоторых фигурантов и их связь со сборной [Германии], чтобы они получили некоторую информацию о том, как всё это будет продолжаться.

Я думаю, по-человечески всё это влияет на тебя, когда ты постоянно читаешь и слышишь что-то о себе, а сам не получаешь информацию о том, что будет дальше.

Если смотреть объективно, у него [Тер Штегена] есть контракт, и он исключительно хороший вратарь; он доказал это всем. Поэтому он может воспринимать эту ситуацию относительно спокойно. Я не думаю, что ему стоит слишком беспокоиться о своём спортивном будущем, где бы он ни оказался», — приводит слова Нагельсмана Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» дала понять Тер Штегену, что не рассчитывает на него как на основного вратаря в ближайшем будущем.