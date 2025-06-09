Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман высказался о ситуации тер Штегена в «Барселоне»

Юлиан Нагельсман высказался о ситуации тер Штегена в «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал ситуацию с голкипером национальной команды и «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном, будущее которого в клубе под вопросом. Ранее после восстановления от травмы вратарь отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3) ввиду его невключения в заявку на игру, что крайне не понравилось главному тренеру сине-гранатовых Хансу-Дитеру Флику.

«Конечно, очень сложно это оценивать, потому что я слышу обо всём этом только из СМИ и не знаю, насколько это правда или нет. Вы не знаете, насколько можно верить тому, что пишут в СМИ. Но всё равно, конечно, я бы хотел, учитывая прошлое некоторых фигурантов и их связь со сборной [Германии], чтобы они получили некоторую информацию о том, как всё это будет продолжаться.

Я думаю, по-человечески всё это влияет на тебя, когда ты постоянно читаешь и слышишь что-то о себе, а сам не получаешь информацию о том, что будет дальше.

Если смотреть объективно, у него [Тер Штегена] есть контракт, и он исключительно хороший вратарь; он доказал это всем. Поэтому он может воспринимать эту ситуацию относительно спокойно. Я не думаю, что ему стоит слишком беспокоиться о своём спортивном будущем, где бы он ни оказался», — приводит слова Нагельсмана Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» дала понять Тер Штегену, что не рассчитывает на него как на основного вратаря в ближайшем будущем.

Материалы по теме
Тер Штеген не будет играть даже в Кубке Испании после подписания Жоана Гарсии — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android