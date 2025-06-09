Игрок «Краснодара» Козлов: где-то глубоко в душе, я надеюсь на уход Сперцяна этим летом

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов признался, что в глубине души надеется на уход капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно.

«Надо выигрывать конкуренцию у Сперцяна, а это тяжело, потому что он классный игрок, лидер команды. У меня нет выбора, приходится справляться. Наверное, где-то глубоко в душе, я надеюсь на его уход этим летом. Хотя, если Эдик уйдёт, то придёт кто-то другой, и надо будет опять выигрывать конкуренцию. Но, возможно, с его уходом шансов у меня будет побольше.

Качество позволяет ему играть в Европе. А в какой лиге – не мне решать, это понимают скауты, тренеры. Но, конечно, в тренировках и играх видно, что он лидер на поле. Как минимум, его стандарты, удары и передачи позволят ему сильно играть в Европе", — приводит слова Козлова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Данила Козлов перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 32 матчах, где отметился четырьмя голами и двумя передачами.