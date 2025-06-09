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«Мог наорать, выгнать». Гладышев — о методах работы Лички в «Динамо»

«Мог наорать, выгнать». Гладышев — о методах работы Лички в «Динамо»
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Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев оценил период выступления бело-голубых под управлением чешского главного тренера Марцела Лички. Специалист покинул клуб в мае 2025 года.

— Как оценишь два года работы под руководством Лички? Что самое основное ты при нём получил?
— Самое главное, что он мне дал, — ментальность, уверенность. Он говорил, что у меня не получается в больших матчах, и вот весной началось становление, над чем мы работали два года, начало получаться. Хорошо играл, забивал, отдавал.

— При этом есть мнение, что Марцел был довольно мягким тренером, которому сложно зарядить команду. Что скажешь?
— Не сказал бы, что он мягкий. Когда надо было, мог и с тренировки выгнать, наорать, крикнуть. Как человек он с европейским менталитетом, спокойный, но это не распространялось на работу.

— Действительно доходило до того, что Марцел выгонял кого-то с тренировок?
— Да, он сам рассказывал о таких случаях. Были моменты, когда заканчивал тренировку раньше времени, если команда плохо тренировалась, — приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Гладышев принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

«Динамо» завершило сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место, ЦСКА — третье, «Спартак» финишировал четвёртым.

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