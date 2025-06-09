Видео: Хаби Алонсо провёл первую тренировку с «Реалом»

Клубное телевидение мадридского «Реала» выпустило репортаж, в котором показало, как новый главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо провёл первую тренировку с командой.

На кадрах материала видно, как Алонсо активно руководит тренировочным процессом и даже лично принимает участие в некоторых элементах тренировки.

Последним местом работы 43-летнего Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».

Алонсо играл за «Реал» во время карьеры футболиста. Он выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2014 год. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 31 результативной передачей.