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Тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о матче с Россией в Минске

Тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о матче с Россией в Минске
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Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер поделился мнением о предстоящем матче со сборной России. Товарищеская игра пройдёт во вторник, 10 июня, в Минске.

«Отличный матч, мы счастливы сыграть с Россией. Прекрасно, что таким матчем мы откроем для нас новый стадион. У стран прекрасные отношения, мы соседи. Слова Карпина о нашем уровне? Он имеет право на такое мнение. Перед матчами квалификации на чемпионат мира — это прекрасная проверка

Все, кто были вызваны, кто в списке, все готовятся. Осталось выбрать стартовый состав. Стадион прекрасный. Возможно, если проиграем, завтра буду оправдываться, что это из-за него, но это шутка. Всё хорошо», — передаёт слова Карлоса Алоса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В субботу, 7 июня, в Минске был открыт Национальный футбольный стадион вмещающий 33 тыс. зрителей. Товарищеский матч со сборной России пройдёт на новой арене.

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