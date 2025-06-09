ЦСКА близок к трансферу Лечи Садулаева. «Краснодар» вышел из переговоров

Столичный ЦСКА и грозненский «Ахмат» близки к договорённости по трансферу полузащитника чеченской команды Лечи Садулаева. Об этом «Чемпионату» сообщал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее основным претендентом на игрока был «Краснодар», который предложил € 8 млн за игрока, однако «Ахмат» попросил за полузащитника € 11 млн, после чего клуб вышел из переговоров.

В минувшем сезоне 25-летний Садулаев провёл 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Он был признан лучшим игроком команды из Грозного.

В сезоне РПЛ-2024/2025 ЦСКА занял третье место, набрав 59 очков. «Ахмат» расположился на 14-й строчке, после чего выиграл стыковые матчи у «Урала» (1:2, 2:0) за сохранение прописки в элите.