Головин — о работе с Хюттером: после одного разговора, я понял, как он в меня верит

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился подробностями первого разговора с главным тренером монегасков Ади Хюттером.

— Начало сезона, мы приехали на сборы в Англию. Тренер отдельно вызывает игроков, мы с ним поговорили. Я сначала вообще не понимал, кем он меня хочет видеть, в стартовом составе или нет.

После одного разговора, он длился около часа, я понял, как он в меня верит. Сразу почувствовал себя лидером команды, после одного диалога. Не помню точно, что говорил, но он видел мои матчи до того, как пришёл, сказал, что видит мои качества, видит, что может раскрыть мой потенциал и лидерские качества вне поля. Сказал, что хочет строить команду вокруг меня.

— А как проходили разговоры с другими тренерами?

— Хюттер — первый тренер в «Монако», с которым говорил индивидуально, — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Полузащитник выступает за монегасков с 2018 года. Хюттер возглавил «Монако» в 2023-м.