Гладышев сравнил Карпина с бывшим главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем

Форвард московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера национальной команды Валерия Карпина в столичный клуб.

— Наверняка видел в интернете, все пишут, что Карпин может возглавить «Динамо». Какое твоё мнение?

— Пока это всё пишут СМИ, посмотрим, что будет, когда подтвердят официально. Мне было бы интересно поработать в клубе с Валерием Георгиевичем.

— Чем выделяется его подход? Успел понять требования по работе в сборной?

— Мне он напоминает Сандро Шварца по тренировкам, интенсивности. Надо чуть вспомнить те требования, то же самое у Валерия Георгиевича, мне нравится такой футбол. Они оба доверяют молодым парням, если будешь работать — будешь получать шанс, — приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

Чешский главный тренер Марцел Личка покинул московское «Динамо» 1 мая текущего года. Сезон команда завершала под управлением исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева. Ранее сообщалось, что Валерий Карпин является главным претендентом на работу в «Динамо» в следующем сезоне. Главный тренер «Нью-Йорк Ред Буллз» Сандро Шварц возглавлял бело-голубых с октября 2020 по июнь 2022 года.