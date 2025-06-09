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Игрок сборной Беларуси Яблонский: не знаю, почему Николич решил променять Россию на Грецию

Игрок сборной Беларуси Яблонский: не знаю, почему Николич решил променять Россию на Грецию
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Полузащитник греческого «Астераса» и сборной Беларуси Евгений Яблонский отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА и его возможное назначение в афинский АЕК.

— Не знаю, почему Николич решил променять Россию на Грецию. Могу предположить, что из-за еврокубков. А так, почему он так решил, мне сложно сказать.

— Вы пересекались с Кокориным в «Арисе». Оценивая его форму, как думаете, он бы мог сейчас играть в сборной России?
— Тяжело сказать. В «Арисе» он усилил нас, помог стать чемпионами. Подсказывал молодым футболистам. Сложно сказать, помог ли бы он сборной России. До этого в Италии мало играл. Если бы он играл чаще, помог сборной России. Кокорин — футболист хорошего уровня, — передаёт слова Яблонского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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