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Первый темнокожий судья в истории АПЛ Юрайя Ренни умер в возрасте 65 лет

Первый темнокожий судья в истории АПЛ Юрайя Ренни умер в возрасте 65 лет
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Бывший арбитр АПЛ Юрайя Ренни, который запомнился публике как первый темнокожий судья в истории лиги, скончался в возрасте 65 лет, сообщило в воскресенье, 8 июня, Футбольная ассоциация Шеффилда и графства Халламшир.

Уроженец Ямайки дебютировал в качестве рефери в 1997 году, когда судил матч АПЛ между «Дерби Каунти» и «Уимблдоном». Он отработал на более чем 300 играх, в том числе на 175 в элитном дивизионе английского футбола.

Ренни завершил судейскую карьеру в 2008 году. Примечательно, что второго темнокожего арбитра в АПЛ после Юрайи пришлось ждать 15 лет — лишь в 2023 году Сэм Эллисон вывел на поле «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун».

Незадолго до смерти у Ренни из-за редкого заболевания парализовало нижнюю часть тела.

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