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Винисиус подешевел на € 30 млн и перестал быть самым дорогим игроком «Реала»

Винисиус подешевел на € 30 млн и перестал быть самым дорогим игроком «Реала»
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по испанской Ла Лиге. Так, бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор потерял в цене € 30 млн и теперь оценивается в € 170 млн.

На € 10 млн вырос в цене партнёр Винисиуса по «Реалу» Килиан Мбаппе (€ 180 млн). Столько же по данным источника стоит английский полузащитник «королевского клуба» Джуд Беллингем, который вместе с Мбаппе является самым дорогим игроком в клубе.

Отметим, самым дорогим футболистом чемпионата Испании стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, чья трансферная стоимость теперь составляет € 200 млн и является самой высокой в мире.

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