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Во «Фламенго» высказались о возможном переходе Жерсона в «Зенит»

Во «Фламенго» высказались о возможном переходе Жерсона в «Зенит»
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Директор по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайва отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику команды Жерсону со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«На данный момент мы не получали никакого предложения по Жерсону. Ни представители «Зенита», ни кто-либо другой не связывались с нами по этому вопросу. Вся информация, которую мы видим, поступает исключительно из прессы. Мы не знаем, откуда возникают эти слухи. Повторим: у «Фламенго» нет ни одного официального запроса по Жерсону, в том числе и от «Зенита». Никто не звонил, не писал и не обсуждал с нами возможный трансфер. Это факт», — приводит слова Пайвы Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника сборной Бразилии Жерсона. По данным СМИ, сине-бело-голубые готовы активировать опцию выкупа в размере € 25 млн, прописанную в контракте игрока с «Фламенго». Кроме того, по слухам, в сделку может быть включён полузащитник «Зенита» Вендел,, чей переход в «Ботафого» сорвался.

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