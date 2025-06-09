Агент едва не погибшего игрока «Зенита-2» Вершинина рассказал о состоянии футболиста

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 20-летнего полузащитника «Зенита-2» Никиты Вершинина, получившего черепно-мозговую травму и сотрясение мозга во время матча группы 2 дивизиона Б Второй лиги с вологодским «Динамо» (2:0), рассказал о состоянии своего подопечного.

«Уже говорил с Никитой. Всё с ним нормально. Его оставили на всякий случай в больнице под наблюдением врачей, но все обследования в воскресенье он прошёл. По итогам обследований с ним всё нормально. Сотрясение мозга есть. Но в остальном — ничего критичного.

Когда выпишут, не знаю. Но не думаю, что он надолго задержится в больнице. Конечно, сама ситуация была страшной, когда это произошло. Спасибо большое врачам «Зенита-2», которые моментально среагировали и не довели дело до чего-то плохого», — приводит слова Талаева «Матч ТВ».

Напомним, на 60-й минуте встречи, при счёте 1:0 в пользу «Зенита-2», Вершинин и полузащитник гостей Алан Гиоев столкнулись головами в борьбе за верховой мяч, в результате чего первый потерял сознание. Футболист начал синеть, у него запал язык и появились судороги. К счастью, врачам удалось восстановить дыхание игрока.