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Романцев: встречи с бывшими футболистами «Спартака» дают мне стимул жить дальше

Романцев: встречи с бывшими футболистами «Спартака» дают мне стимул жить дальше
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Легендарный экс-тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что довольно часто встречается со своими воспитанниками и бывшими партнёрами по команде, что даёт ему стимул жить дальше.

— Встречи со своими воспитанниками что вам дают?
— Это даёт мне стимул жить дальше, с ними не скучно. С кем‑то из ребят встречаюсь минимум раз в неделю, они молодцы, пропагандируют наш футбол, наш «Спартак», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Олег Романцев, будучи игроком «Спартака», становился чемпионом СССР. В качестве главного тренера красно-белых выиграл чемпионат СССР и восемь раз — чемпионат России. Также одну победу в чемпионате России «Спартак» одержал, когда Романцев был президентом клуба.

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