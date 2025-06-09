Агент Карраскаля высказался о возможном уходе игрока из «Динамо»

Родриго Лопес, агент полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из клуба.

«Мы не готовы обсуждать публично цифры и предложения, которые получаем, ввиду нашего профессионализма. Эти вопросы вам лучше уточнить напрямую у клубов. К Карраскалю есть реальный интерес, но звучит много недостоверной информации. Прямо сейчас ничего конкретного нет», — сказал Лопес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский клуб «Фламенго» согласовал условия личного контракта с полузащитником московского «Динамо» Хорхе Караскалем и сейчас ведёт переговоры с бело-голубыми относительно суммы трансфера. Отмечается, что «Фламенго» стремится завершить сделку до начала клубного чемпионата мира.