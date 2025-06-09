«Зенит» — лидер прошедшего сезона РПЛ по количеству удачных обводок

«Зенит» стал лидером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по количеству удачных обводок, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». Так, сине-бело-голубые в 30 матчах совершили 584 удачные обводки. «Зенит» также является лидером по проценту удачных обводок — 63.

На втором месте по данному показателю находится «Спартак». Красно-белые сделали 550 успешных обводок (61%). Тройку замкнул «Ахмат» (546 удачных обводок, 57%).

Напомним, по итогам минувшего сезона сине-бело-голубые заняли второе место. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 30 туров. Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Тройку лидеров замкнул ЦСКА.