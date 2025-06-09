Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — лидер прошедшего сезона РПЛ по количеству удачных обводок

«Зенит» — лидер прошедшего сезона РПЛ по количеству удачных обводок
Комментарии

«Зенит» стал лидером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по количеству удачных обводок, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». Так, сине-бело-голубые в 30 матчах совершили 584 удачные обводки. «Зенит» также является лидером по проценту удачных обводок — 63.

На втором месте по данному показателю находится «Спартак». Красно-белые сделали 550 успешных обводок (61%). Тройку замкнул «Ахмат» (546 удачных обводок, 57%).

Напомним, по итогам минувшего сезона сине-бело-голубые заняли второе место. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 30 туров. Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Материалы по теме
Медведев обозначил планы «Зенита» касаемо тренерского штаба команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android