АПЛ выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего арбитра Юрайи Ренни

Пресс-служба АПЛ в социальных сетях опубликовала пост, в котором почтила память ушедшего накануне из жизни бывшего арбитра Юрайи Ренни, который запомнился тем, что стал первым темнокожим судьёй в истории элитного дивизиона английского футбола.

«Премьер-лига глубоко опечалена известием о кончине Юрайи Ренни. Будучи первым темнокожим судьёй в АПЛ, Юрайя был первопроходцем, чьё наследие будет жить, продолжая вдохновлять будущие поколения.

Наши мысли с его семьёй и друзьями», — сказано в публикации.

Напомним, уроженец Ямайки Ренни дебютировал в качестве рефери в 1997 году, когда судил матч АПЛ между «Дерби Каунти» и «Уимблдоном». Он отработал на более чем 300 играх, в том числе на 175 в элитном дивизионе английского футбола.