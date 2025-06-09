Мендеш пожелал Дембеле выиграть «Золотой мяч» после поражения Ямаля в финале Лиги наций

Левый защитник «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о шансах своего одноклубника Усмана Дембеле на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2025 года. 8 июня Португалия победила Испанию в финале Лиги наций (2:2, 5:3 (пен.)), не позволив другому претенденту на индивидуальную награду Ламину Ямалю выиграть трофей со сборной.

«Я очень рад за Дембеле. Его преследовали травмы в «Барселоне», и когда он перешёл к нам, я не знаю, что он делал, чтобы поддерживать свой уровень и избегать травм. Я очень его люблю и желаю ему всего наилучшего, чтобы он смог выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Мендеша ESPN.

Усман Дембеле в сезоне-2024/2025 стал чемпионом Франции, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ». В Лиге наций со сборной Франции он занял третье место. Ямаль с «Барселоной» стал чемпионом и победителем Суперкубка Испании.