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Мендеш пожелал Дембеле выиграть «Золотой мяч» после поражения Ямаля в финале Лиги наций

Мендеш пожелал Дембеле выиграть «Золотой мяч» после поражения Ямаля в финале Лиги наций
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Левый защитник «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендеш высказался о шансах своего одноклубника Усмана Дембеле на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2025 года. 8 июня Португалия победила Испанию в финале Лиги наций (2:2, 5:3 (пен.)), не позволив другому претенденту на индивидуальную награду Ламину Ямалю выиграть трофей со сборной.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Я очень рад за Дембеле. Его преследовали травмы в «Барселоне», и когда он перешёл к нам, я не знаю, что он делал, чтобы поддерживать свой уровень и избегать травм. Я очень его люблю и желаю ему всего наилучшего, чтобы он смог выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Мендеша ESPN.

Усман Дембеле в сезоне-2024/2025 стал чемпионом Франции, победителем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ». В Лиге наций со сборной Франции он занял третье место. Ямаль с «Барселоной» стал чемпионом и победителем Суперкубка Испании.

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