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Данила Козлов рассказал, какой совет ему дал Валерий Карпин

Данила Козлов рассказал, какой совет ему дал Валерий Карпин
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал ему похудеть.

— Посещал ли Карпин тренировки молодёжки во время июньского сбора в Новогорске?
— Точно не скажу, не слежу. Мне кажется, что он заглядывал. Однажды удалось поговорить между тренировками. Он дал совет жировую сбросить.

— Что нужно сделать, чтобы получить вызов в сборную?
— Думаю, надо выиграть конкуренцию в «Краснодаре». Тогда у меня появятся шансы, — приводит слова Козлова «РИА Новости Спорт».

20-летний полузащитник ни разу не вызывался в главную сборную России. В составе молодёжки он провёл пять игр, в которых он забил один мяч.

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