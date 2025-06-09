Данила Козлов рассказал, какой совет ему дал Валерий Карпин

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал ему похудеть.

— Посещал ли Карпин тренировки молодёжки во время июньского сбора в Новогорске?

— Точно не скажу, не слежу. Мне кажется, что он заглядывал. Однажды удалось поговорить между тренировками. Он дал совет жировую сбросить.

— Что нужно сделать, чтобы получить вызов в сборную?

— Думаю, надо выиграть конкуренцию в «Краснодаре». Тогда у меня появятся шансы, — приводит слова Козлова «РИА Новости Спорт».

20-летний полузащитник ни разу не вызывался в главную сборную России. В составе молодёжки он провёл пять игр, в которых он забил один мяч.