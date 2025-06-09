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Фанаты «Лос-Анджелеса» вывесили баннер против политики Трампа. Клуб поддержал болельщиков

Фанаты «Лос-Анджелеса» вывесили баннер против политики Трампа. Клуб поддержал болельщиков
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Болельщики футбольного клуба «Лос-Анджелес» на домашнем матче МЛС со «Спортинг Канзас-Сити» (3:1) развернули баннер против жёсткой политики президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов.

США — Major League Soccer . МЛС
09 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0:1 Йовелич – 39'     1:1 Segura – 45+1'     2:1 Буанга – 59'     3:1 Жиру – 90+3'    

Матч состоялся на фоне охвативших калифорнийский город протестов против репрессий американского лидера в отношении данных слоёв населения. На улицах Лос-Анджелеса случились столкновения протестующих с полицией.

«Долой ICE», — гласила надпись на баннере.

ICE (US Immigration and Customs Enforcement) — иммиграционная и таможенная полиция США. Занимается борьбой с незаконной иммиграцией и другими видами правонарушений.

Фото: Orlando Ramirez/Getty Images

«Футбольный клуб «Лос-Анджелес» считает, что истинная сила нашего сообщества исходит от людей и культур, которые составляют гобелен этого прекрасного и разнообразного города. Сегодня, когда столь многие в нашем городе испытывают страх и неуверенность, «Лос-Анджелес» должен встать плечом к плечу со всеми членами нашего сообщества.

Мы с тобой, Лос-Анджелес», — сказано в заявлении клуба в социальных сетях.

Напомним, для разгона протестов Трамп отправил в Лос-Анджелес 2000 бойцов национальной гвардии.

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