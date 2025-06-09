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Анчелотти сказал, что будет следить за РПЛ, если в «Зенит» перейдёт Жерсон

Анчелотти сказал, что будет следить за РПЛ, если в «Зенит» перейдёт Жерсон
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что обсуждал с полузащитником «Фламенго» Жерсоном Сантосом да Силвой его возможный переход в «Зенит».

«Мы говорили на эту тему [с Жерсоном], это его личное решение. Очевидно, есть чемпионаты, которые более требовательны, чем другие, но мы собираемся оценивать выступление каждого [игрока] во всех чемпионатах», — приводит слова Анчелотти журналист и комментатор Лиги чемпионов Рай Монтейро в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника сборной Бразилии. По данным СМИ, сине-бело-голубые готовы активировать опцию выкупа в размере € 25 млн, прописанную в контракте игрока с «Фламенго». Кроме того, по слухам, в сделку может быть включён полузащитник «Зенита» Вендел,, чей переход в «Ботафого» сорвался.

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