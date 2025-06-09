Адвокат экс-форварда «Спартака» Промеса рассказал о сделке, предложенной суду Нидерландов

Джем Полат, адвокат бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса, прокомментировал детали сделки, которую сторона игрока предложила правоохранительной системе Нидерландов, ожидающей экстрадиции футболиста из ОАЭ на родину.

«Одним из наших условий является то, что он [Промес] может летать туда и обратно ежемесячно или раз в некоторое время, чтобы, например, отчитываться. Также в наше предложение включены финансовые гарантии, которые идут довольно далеко, я могу вам это сказать, не вдаваясь в подробности.

В ходатайстве нет слов про признание вины или про невиновность. Ещё слишком рано для этого. Я думаю, хорошо, если он сможет дать объяснения в зале суда и что это может быть также хорошо для жертвы. Так что это будет выгодно для всех сторон», — приводит слова Полата De Telegraaf.

Напомним, в Нидерландах Промес обвиняется в нападении с ножом на родственника, а также в контрабанде крупной партии наркотиков. Бывшему игроку «Спартака» грозит до 7,5 лет тюрьмы. Ранее Промес, находящийся в ОАЭ, заявил о готовности сотрудничать со следствием в обмен на право оставаться на свободе в период разбирательства.