Александр Головин объяснил, почему спорит с судьями

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о спорах с арбитрами во время матчей.

«Внутренняя агрессия от несправедливости. Вот в прошедшем сезоне, к слову, у меня ни одной жёлтой. Да, играл мало, но ни одной жёлтой за разговоры», — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в сезоне-2023/2024 полузащитник получил больше всех жёлтых карточек за разговоры в «Монако».

В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до лета 2029 года.