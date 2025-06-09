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Александр Головин объяснил, почему спорит с судьями

Александр Головин объяснил, почему спорит с судьями
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о спорах с арбитрами во время матчей.

«Внутренняя агрессия от несправедливости. Вот в прошедшем сезоне, к слову, у меня ни одной жёлтой. Да, играл мало, но ни одной жёлтой за разговоры», — сказал Головин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в сезоне-2023/2024 полузащитник получил больше всех жёлтых карточек за разговоры в «Монако».

В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до лета 2029 года.

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