Бруну Алвеш: Криштиану Роналду хочет выиграть чемпионат мира — 2026 с Португалией

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш рассказал об амбициях форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ранее 40-летний игрок стал победителем Лиги наций с португальской командой. В финале Роналду с партнёрами одолели Испанию (2:2, 5:3 (пен.)).

«Сейчас его амбиции заключаются в том, чтобы провести ещё один сильный клубный сезон и быть в форме до чемпионата мира-2026. Он хочет выиграть этот турнир, и это ожидания не только Роналду, но и всей Португалии», — приводит слова Алвеша Metaratings.

Криштиану Роналду выступает в составе «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии с января 2023 года. В минувшем сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 25 голов и оформил три результативные передачи в 30 матчах саудовской Про-Лиги, став лучшим бомбардиром турнира.