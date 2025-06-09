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Бруну Алвеш: Криштиану Роналду хочет выиграть чемпионат мира — 2026 с Португалией

Бруну Алвеш: Криштиану Роналду хочет выиграть чемпионат мира — 2026 с Португалией
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш рассказал об амбициях форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ранее 40-летний игрок стал победителем Лиги наций с португальской командой. В финале Роналду с партнёрами одолели Испанию (2:2, 5:3 (пен.)).

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Сейчас его амбиции заключаются в том, чтобы провести ещё один сильный клубный сезон и быть в форме до чемпионата мира-2026. Он хочет выиграть этот турнир, и это ожидания не только Роналду, но и всей Португалии», — приводит слова Алвеша Metaratings.

Криштиану Роналду выступает в составе «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии с января 2023 года. В минувшем сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 25 голов и оформил три результативные передачи в 30 матчах саудовской Про-Лиги, став лучшим бомбардиром турнира.

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