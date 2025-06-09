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ЦСКА предложил «Ахмату» включить Матвея Лукина в сделку по переходу Лечи Садулаева

ЦСКА предложил «Ахмату» включить Матвея Лукина в сделку по переходу Лечи Садулаева
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Московский ЦСКА может включить в сделку по переходу вингера «Ахмата» Лечи Садулаева своего игрока. Армейцы предложили клубу из Грозного центрального защитника Матвея Лукина как часть компенсации за полузащитника сборной России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что ЦСКА является фаворитом в борьбе за подписание воспитанника грозненского клуба, а «Краснодар», который также назывался в числе претендентов на игрока, вышел из переговоров.

В минувшем сезоне Матвей Лукин принял участие в 17 матчах ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и в Фонбет Кубке России. На счету 21-летнего воспитанника два забитых мяча.

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