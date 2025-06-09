Роналду выложил фото со своей девушкой Джорджиной и трофеем Лиги наций
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал совместную фотографию со своей девушкой Джорджиной Родригес и трофеем Лиги наций. Напомним, Португалии стала победителем турнира, обыграв в финале команду Испании (2:2, 5:3 пен.).
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
Форвард подписал снимок эмодзи кубка и красного сердца.
Фото: Из личного архива Криштиану Роналду
Напомним, Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. У пары две общие дочери, также у португальца есть ещё трое детей.
В решающем матче турнира сборная Португалии обыграла Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Роналду в этой встрече забил один гол. Форвард получил травму и был заменён на 88-й минуте. Нападающий завоевал свой третий титул со сборной Португалии.
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