В возрасте 70 лет ушёл из жизни известный в прошлом российский нападающий Виктор Пимушин

Известный в прошлом советский и российский нападающий «Спартака», «Торпедо», «Факела» и других отечественных клубов Виктор Пимушин ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«С большой болью мы сообщаем, что сегодня не стало легендарного нападающего «Факела» Виктора Юрьевича Пимушина. Ему было 70 лет…

Мы выражаем соболезнования родным и близким Виктора Юрьевича. Это огромная потеря. Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь утраты…» — сказано в заявлении «Факела» в телеграм-канале.

Также на протяжении карьеры в разные годы Пимушин выступал за кемеровский «Кузбасс», калининградскую «Балтику», столичный «Красногвардеец». За границей экс-форвард защищал цвета грузинского «Колхети» и немецкого «Пеша».