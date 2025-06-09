Италия победила Молдавию и набрала первые очки в отборе на чемпионат мира — 2026

Завершился матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Италии и Молдавии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Урс Шнидер (Швейцария). Победу со счётом 2:0 праздновали подопечные Лучано Спаллетти.

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий итальянской команды Джакомо Распадори. На 50-й минуте защитник Андреа Камбьязо удвоил преимущество сборной Италии.

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти набрали первые очки в отборочном раунде ЧМ-2026. Ранее итальянцы уступили лидерам группы сборной Норвегии (3:0). В группе команда с тремя очками в двух матчах занимает третье место. Молдавия потерпела три поражения в трёх играх и располагается на последнем месте.