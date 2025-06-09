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Италия — Молдавия, результат матча 9 июня 2025, счет 2:0, отборочный турнир ЧМ-2026

Италия победила Молдавию и набрала первые очки в отборе на чемпионат мира — 2026
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Завершился матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Италии и Молдавии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Урс Шнидер (Швейцария). Победу со счётом 2:0 праздновали подопечные Лучано Спаллетти.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 0
Молдавия
1:0 Распадори – 40'     2:0 Камбьязо – 50'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий итальянской команды Джакомо Распадори. На 50-й минуте защитник Андреа Камбьязо удвоил преимущество сборной Италии.

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти набрали первые очки в отборочном раунде ЧМ-2026. Ранее итальянцы уступили лидерам группы сборной Норвегии (3:0). В группе команда с тремя очками в двух матчах занимает третье место. Молдавия потерпела три поражения в трёх играх и располагается на последнем месте.

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