Хорватия разгромила сборную Чехии в матче отбора ЧМ-2026

Сегодня, 9 июня, состоялся матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Хорватии и Чехии. Команды играли на стадионе «Опус-Арена» (Осиек, Хорватия). Победу одержала хорватская команда со счётом 5:1.

На 42-й минуте Андрей Крамарич с передачи Йошко Гвардиола открыл счёт в матче. На 58-й минуте Томаш Соучек с передачи Ладислава Крейчи сравнял счёт. На 62-й минуте Лука Модрич реализовал пенальти и вывел хорватов вперёд.

На 68-й минуте Иван Перишич с передачи Андрея Крамарича укрепил преимущество своей команды. На 72-й минуте Анте Будимир забил четвёртый гол в ворота Чехии. На 75-й минуте Андрей Крамарич оформил дубль с передачи Луки Модрича и установил окончательный счёт в матче — 5:1.