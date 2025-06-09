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Хорватия — Чехия, результат матча 9 июня 2025, счет 5:1, отборочный турнир ЧМ-2026

Хорватия разгромила сборную Чехии в матче отбора ЧМ-2026
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Сегодня, 9 июня, состоялся матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Хорватии и Чехии. Команды играли на стадионе «Опус-Арена» (Осиек, Хорватия). Победу одержала хорватская команда со счётом 5:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 4-й тур
09 июня 2025, понедельник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
5 : 1
Чехия
1:0 Крамарич – 42'     1:1 Соучек – 58'     2:1 Модрич – 62'     3:1 Перишич – 68'     4:1 Будимир – 72'     5:1 Крамарич – 75'    

На 42-й минуте Андрей Крамарич с передачи Йошко Гвардиола открыл счёт в матче. На 58-й минуте Томаш Соучек с передачи Ладислава Крейчи сравнял счёт. На 62-й минуте Лука Модрич реализовал пенальти и вывел хорватов вперёд.

На 68-й минуте Иван Перишич с передачи Андрея Крамарича укрепил преимущество своей команды. На 72-й минуте Анте Будимир забил четвёртый гол в ворота Чехии. На 75-й минуте Андрей Крамарич оформил дубль с передачи Луки Модрича и установил окончательный счёт в матче — 5:1.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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